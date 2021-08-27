«Краснодар» — «Рубин»: где смотреть трансляцию и во сколько начало матча
19:30
В пятницу, 27 августа, состоится матч 6-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Краснодар» на своем поле примет «Рубин». Начало встречи — в 20.30 по московскому времени.
Турнирную таблицу Тинькофф-чемпионата России можно посмотреть здесь. Расписание матчей премьер-лиги на сезон-2021/22 — по этой ссылке.
Следить за матчем «Краснодар» — «Рубин» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале Матч ТВ.
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