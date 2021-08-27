Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Краснодар» — «Рубин»: где смотреть трансляцию и во сколько начало матча

19:30
Игроки ФК &quot;Краснодар&quot;.
Игроки ФК &amp;quot;Краснодар&amp;quot;.
Теги:

В пятницу, 27 августа, состоится матч 6-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Краснодар» на своем поле примет «Рубин». Начало встречи — в 20.30 по московскому времени.

Турнирную таблицу Тинькофф-чемпионата России можно посмотреть здесь. Расписание матчей премьер-лиги на сезон-2021/22 — по этой ссылке.

Следить за матчем «Краснодар» — «Рубин» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале Матч ТВ.

Краснодар — Рубин

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
«Манчестер Юнайтед» согласовал с «Ювентусом» трансфер Роналду
Женщину выбросили с балкона восьмого этажа во время застолья в Крыму
Видео: убитая тюменская школьница жила в адских условиях
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 6-й тур: «Зенит» — ЦСКА, «Спартак» — «Сочи» и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры игр