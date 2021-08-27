«Динамо» — «Локомотив»: Шиманьски сравнял счет дальним ударом
19:41
Полузащитник «Динамо» Себастьян Шиманьски отметился голом в матче 6-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива». Он сравнял счет в матче — 1:1.
Поляк забил гол точным дальним ударом в нижний угол ворот.
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