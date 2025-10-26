«Краснодар» — «Рубин»: «быки» ведут 1:0 после первого тайма

«Краснодар» обыгрывает «Рубин» по итогам первого тайма матча 13-го тура чемпионата России — 1:0.

На 13-й минуте счет открыл форвард Виктор Са.

Игра проходит на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. «СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Краснодар» — «Рубин».

«Быки» с 26 очками занимают четвертое место в турнирной таблице РПЛ. Казанская команда с 18 баллами идет на седьмой позиции.