Семак — о судействе в РПЛ: «Ничего не меняется. Многие моменты остаются без ответа»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что у тренеров РПЛ по-прежнему много вопросов к трактовкам судьями эпизодов в чемпионате России.

В воскресенье, 26 октября, «Зенит» на своем поле обыграл московское «Динамо» (2:1) в матче 13-го тура РПЛ. Сине-бело-голубые набрали 26 очков и вышли на третье место в турнирной таблице.

— Карпин сказал, что вы недовольны судейством. Прав ли он?

— Я уже много говорил. Конечно, количество ошибок, которые есть, минимально. Почему? С каждым годом нам говорят, что их становится меньше. Почему? Они сами определяют, ошибка это или нет. Иногда доходит до смешного: 3 одинаковых момента трактуются по-разному. Фол на Мостовом был, когда первый гол забивали, икроножная по икроножной ударяет — арбитр даже не соизволил пойти посмотреть. Пускай объясняют, чтобы было понимание. Тут же следующий момент — касание, и судья свистит. Многие моменты остаются без ответа. Для нас это не сюрприз. Мы собирались на тренерском форуме: у всех немой вопрос.

Конечно, тренеры будут нервничать. Много вопросов, ответов нет. Согласен с Карпиным. По поводу ЭСК говорили, но ничего не меняется, все бесполезно. Довольны командой, поддержкой фанатов. Наверное, лучше на этом акцентировать внимание.