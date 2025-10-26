Мостовой о голе в ворота «Динамо»: «Был уверен, что залетит. Точно один из самых красивых в карьере»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой прокомментировал победу над «Динамо» (2:1) в матче 13-го тура РПЛ и рассказал об эмоциях от своего гола.

— Я был уверен, что залетит, — сказал Мостовой.

— Это один из ваших самых красивых голов?

— Один из — точно. «Спартаку» один гол тоже был хороший из-за пределов штрафной. За «Химки» еще в ФНЛ забивал. Я не так много голов издали забивал, пяткой приятно, конечно. Как принял решение бить? За секунду. Увидел, что зона есть. Это машинально все происходит. Момент, когда мне не отдал Энрике? Я португальский не знаю, а он — английский и русский, соответственно. Что делать? Решим, будем общаться языком жестов. Думаю, он понимал, что не прав. Но когда я ему сказал об этом, он не понял.

— Был ли на вас фол перед голом «Динамо»?

— Когда я был на поле, у меня была стопроцентная уверенность, даже когда соперник забил. Особо не расстроился. Судья не увидел — думаю, сейчас ВАР посмотрит. Был очень сильно удивлен. Потом видео посмотрел... Кто в футболе чуть-чуть понимает — когда ты в движении находишься, малейшее касание — и тебя сбивают. У меня ноги заплелись тоже. Для меня странно было. Как судья аргументировал свое решение? Он сказал: «Достаточно».

— Насколько комфортно «Зениту» играть без центрфорварда?

— Не сказал бы, что я по всему полю бегал. У меня больше стояла задача играть на фланге, а у Педро, Глушенкова и Энрике были более раскрепощенные действия на поле. Я думаю, это было интересно, мы больше подстраивались под «Динамо».

— У «Зенита» был не самый удачный старт. Есть ощущение, что команда вернулась в чемпионскую гонку?

— Мы из нее и не выходили. Всегда рядом были. Упустили очки с «Рубином», а так — все как обычно. Все команды подтянулись сейчас. Мы что-то изменили в игре? Нет, глобально ничего не меняли.

«Зенит» благодаря победе вышел на третье место в таблице РПЛ с 26 очками. В следующем туре команда из Санкт-Петербурга примет на своем поле «Локомотив».