Мостовой о голе в ворота «Динамо»: «Был уверен, что залетит. Точно один из самых красивых в карьере»
Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой прокомментировал победу над «Динамо» (2:1) в матче 13-го тура РПЛ и рассказал об эмоциях от своего гола.
— Я был уверен, что залетит, — сказал Мостовой.
— Это один из ваших самых красивых голов?
— Один из — точно. «Спартаку» один гол тоже был хороший из-за пределов штрафной. За «Химки» еще в ФНЛ забивал. Я не так много голов издали забивал, пяткой приятно, конечно. Как принял решение бить? За секунду. Увидел, что зона есть. Это машинально все происходит. Момент, когда мне не отдал Энрике? Я португальский не знаю, а он — английский и русский, соответственно. Что делать? Решим, будем общаться языком жестов. Думаю, он понимал, что не прав. Но когда я ему сказал об этом, он не понял.
— Был ли на вас фол перед голом «Динамо»?
— Когда я был на поле, у меня была стопроцентная уверенность, даже когда соперник забил. Особо не расстроился. Судья не увидел — думаю, сейчас ВАР посмотрит. Был очень сильно удивлен. Потом видео посмотрел... Кто в футболе чуть-чуть понимает — когда ты в движении находишься, малейшее касание — и тебя сбивают. У меня ноги заплелись тоже. Для меня странно было. Как судья аргументировал свое решение? Он сказал: «Достаточно».
— Насколько комфортно «Зениту» играть без центрфорварда?
— Не сказал бы, что я по всему полю бегал. У меня больше стояла задача играть на фланге, а у Педро, Глушенкова и Энрике были более раскрепощенные действия на поле. Я думаю, это было интересно, мы больше подстраивались под «Динамо».
— У «Зенита» был не самый удачный старт. Есть ощущение, что команда вернулась в чемпионскую гонку?
— Мы из нее и не выходили. Всегда рядом были. Упустили очки с «Рубином», а так — все как обычно. Все команды подтянулись сейчас. Мы что-то изменили в игре? Нет, глобально ничего не меняли.
«Зенит» благодаря победе вышел на третье место в таблице РПЛ с 26 очками. В следующем туре команда из Санкт-Петербурга примет на своем поле «Локомотив».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|3
|3
|0
|0
|8-4
|9
|
2
|Зенит
|3
|2
|0
|1
|9-2
|6
|
3
|Спартак
|3
|2
|0
|1
|6-3
|6
|
4
|Балтика
|3
|2
|0
|1
|5-3
|6
|
5
|Динамо Мх
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
6
|ЦСКА
|3
|1
|2
|0
|3-2
|5
|
7
|Оренбург
|3
|1
|1
|1
|3-5
|4
|
8
|Рубин
|3
|1
|1
|1
|4-5
|4
|
9
|Динамо
|3
|1
|1
|1
|4-3
|4
|
10
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|5-4
|4
|
11
|Родина
|3
|1
|0
|2
|4-8
|3
|
12
|Ахмат
|3
|0
|2
|1
|2-3
|2
|
13
|Локомотив
|3
|0
|2
|1
|2-3
|2
|
14
|Крылья Советов
|3
|0
|2
|1
|1-3
|2
|
15
|Факел
|3
|0
|1
|2
|3-5
|1
|
16
|Акрон
|3
|0
|1
|2
|1-7
|1
|14.08
|17:00
|Оренбург – Локомотив
|- : -
|15.08
|14:00
|Родина – Акрон
|- : -
|15.08
|16:15
|ЦСКА – Факел
|- : -
|15.08
|18:30
|Ростов – Рубин
|- : -
|15.08
|20:45
|Краснодар – Ахмат
|- : -
|16.08
|14:30
|Зенит – Динамо
|- : -
|16.08
|17:00
|Крылья Советов – Динамо Мх
|- : -
|16.08
|19:30
|Балтика – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Артур Гарибян
Родина
|2
|П
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|2
|1
|1
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0