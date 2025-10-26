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26 октября 2025, 20:45

Мостовой о голе в ворота «Динамо»: «Был уверен, что залетит. Точно один из самых красивых в карьере»

Роман Кольцов
Корреспондент

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой прокомментировал победу над «Динамо» (2:1) в матче 13-го тура РПЛ и рассказал об эмоциях от своего гола.

— Я был уверен, что залетит, — сказал Мостовой.

— Это один из ваших самых красивых голов?

— Один из — точно. «Спартаку» один гол тоже был хороший из-за пределов штрафной. За «Химки» еще в ФНЛ забивал. Я не так много голов издали забивал, пяткой приятно, конечно. Как принял решение бить? За секунду. Увидел, что зона есть. Это машинально все происходит. Момент, когда мне не отдал Энрике? Я португальский не знаю, а он — английский и русский, соответственно. Что делать? Решим, будем общаться языком жестов. Думаю, он понимал, что не прав. Но когда я ему сказал об этом, он не понял.

— Был ли на вас фол перед голом «Динамо»?

— Когда я был на поле, у меня была стопроцентная уверенность, даже когда соперник забил. Особо не расстроился. Судья не увидел — думаю, сейчас ВАР посмотрит. Был очень сильно удивлен. Потом видео посмотрел... Кто в футболе чуть-чуть понимает — когда ты в движении находишься, малейшее касание — и тебя сбивают. У меня ноги заплелись тоже. Для меня странно было. Как судья аргументировал свое решение? Он сказал: «Достаточно».

— Насколько комфортно «Зениту» играть без центрфорварда?

— Не сказал бы, что я по всему полю бегал. У меня больше стояла задача играть на фланге, а у Педро, Глушенкова и Энрике были более раскрепощенные действия на поле. Я думаю, это было интересно, мы больше подстраивались под «Динамо».

— У «Зенита» был не самый удачный старт. Есть ощущение, что команда вернулась в чемпионскую гонку?

— Мы из нее и не выходили. Всегда рядом были. Упустили очки с «Рубином», а так — все как обычно. Все команды подтянулись сейчас. Мы что-то изменили в игре? Нет, глобально ничего не меняли.

«Зенит» благодаря победе вышел на третье место в таблице РПЛ с 26 очками. В следующем туре команда из Санкт-Петербурга примет на своем поле «Локомотив».

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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 3 3 0 0 8-4 9
2
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
3
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Рубин 3 1 1 1 4-5 4
9
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
10
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
11
 Родина 3 1 0 2 4-8 3
12
 Ахмат 3 0 2 1 2-3 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 2-3 2
14
 Крылья Советов 3 0 2 1 1-3 2
15
 Факел 3 0 1 2 3-5 1
16
 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
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14.08 17:00 Оренбург – Локомотив - : -
15.08 14:00 Родина – Акрон - : -
15.08 16:15 ЦСКА – Факел - : -
15.08 18:30 Ростов – Рубин - : -
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат - : -
16.08 14:30 Зенит – Динамо - : -
16.08 17:00 Крылья Советов – Динамо Мх - : -
16.08 19:30 Балтика – Спартак - : -
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ЖК
Г
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 4
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П
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