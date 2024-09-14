«Краснодар» и «Ростов» сыграют в чемпионате России 14 сентября

«Краснодар» и «Ростов» проведут матч 8-го тура чемпионата России на стадионе «Краснодар» в субботу, 14 сентября. Начало матча запланировано на 19.00 по московскому времени.

В истории очных противостояний команды встречались 41 раз. Счет в личных встречах составляет 67-39 в пользу команды из Ростова. 16 встреч завершились вничью.

В чемпионате России команды играли 28 раз. 13 побед одержал «Краснодар», 12 раз коллективы играли вничью, три победы — у «Ростова».

Самая крупная победа в истории противостояния в чемпионате России произошла в Зимнем Кубке РПЛ в 2023 году. Тогда победил «Краснодар» со счетом 4:0.

В сезоне-2023/2024 соперники в РПЛ пересекались два раза. Оба матча команда, играющая на домашнем стадионе, одержала победу (2:1, 3:2).