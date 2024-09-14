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«Краснодар» — «Ростов»: результаты матчей и статистика личных игр в РПЛ

«Краснодар» и «Ростов» сыграют в чемпионате России 14 сентября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Николай Комличенко (ФК «Ростов»).
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Краснодар» и «Ростов» проведут матч 8-го тура чемпионата России на стадионе «Краснодар» в субботу, 14 сентября. Начало матча запланировано на 19.00 по московскому времени.

В истории очных противостояний команды встречались 41 раз. Счет в личных встречах составляет 67-39 в пользу команды из Ростова. 16 встреч завершились вничью.

В чемпионате России команды играли 28 раз. 13 побед одержал «Краснодар», 12 раз коллективы играли вничью, три победы — у «Ростова».

Самая крупная победа в истории противостояния в чемпионате России произошла в Зимнем Кубке РПЛ в 2023 году. Тогда победил «Краснодар» со счетом 4:0.

В сезоне-2023/2024 соперники в РПЛ пересекались два раза. Оба матча команда, играющая на домашнем стадионе, одержала победу (2:1, 3:2).

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РПЛ
ФК Краснодар
ФК Ростов
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1
 Зенит 7 5 2 0 18-1 17
2
 Краснодар 7 4 3 0 9-3 15
3
 Локомотив 7 5 0 2 15-10 15
4
 Спартак 7 4 2 1 10-3 14
5
 ЦСКА 7 4 1 2 15-4 13
6
 Динамо 7 4 1 2 11-6 13
7
 Ростов 7 3 2 2 13-13 11
8
 Рубин 8 3 1 4 11-14 10
9
 Кр. Советов 8 3 0 5 8-13 9
10
 Динамо Мх 7 2 2 3 3-6 8
11
 Пари НН 7 2 0 5 6-15 6
12
 Оренбург 7 1 3 3 9-13 6
13
 Химки 7 1 3 3 9-13 6
14
 Акрон 7 1 2 4 7-13 5
15
 Ахмат 7 0 5 2 4-10 5
16
 Факел 7 1 1 5 3-14 4
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Рубин – Кр. Советов
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