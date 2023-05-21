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Бабаев — о жесте Соболева: «Понятно, дерби и эмоции, но это было за гранью»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал судейство матча 28-го тура РПЛ против «Спартака» (1:2).

— Не считаете, что поведение Соболева — это чересчур?

— Есть дисциплинарный комитет, который должен разобраться в этой ситуации. Получается, рецидив. Понятно, дерби и эмоции. Но это было за гранью.

— А что скажете по игре?

— Яркая игра, старались победить. Ничья была бы более закономерным результатом. Но это футбол. Удаляют центрального защитника — достаточно сложно перестроиться. Мы расстроены результатом. Играли не хуже «Спартака». Все в наших руках, мы опережаем «Спартак». Борьба обострилась, но мы уверены в своих силах.

— Есть ли вопросы к судейству?

— Да, но не хочется делать выводы по горячим следам. Изучим все протоколы. Что касается матча, то команда сегодня не уступала ни в чем. Где-то фарт, где-то не совсем понятные решения судейские.

— Известно, по каким эпизодам подадите в ЭСК?

— В начале изучим все материалы, в том числе видео, протокол который оформляются после матча. Пока, как минимум, красная карточка Роша. Хочется понять логику. Никто в команде и у экранов телевизора не понял, что произошло.

Александр Соболев
Футбол
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Роман Бабаев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 20 6 2 72-19 66
2
 ЦСКА 28 16 6 6 52-26 54
3
 Спартак 28 15 8 5 60-37 53
4
 Ростов 27 14 8 5 44-35 50
5
 Ахмат 28 15 4 9 47-34 49
6
 Динамо 28 13 6 9 47-38 45
7
 Краснодар 27 12 7 8 57-44 43
8
 Оренбург 28 12 4 12 52-54 40
9
 Локомотив 28 11 6 11 47-43 39
10
 Сочи 27 11 4 12 36-48 37
11
 Урал 28 8 6 14 29-45 30
12
 Кр. Советов 28 7 8 13 30-43 29
13
 Факел 28 5 12 11 34-46 27
14
 Пари НН 27 6 5 16 27-50 23
15
 Химки 28 4 6 18 25-62 18
16
 Торпедо 28 3 4 21 20-55 13
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20.05 14:00
Локомотив – Факел
 1 : 0
20.05 16:30
Торпедо – Динамо
 0 : 3
20.05 16:30
Оренбург – Зенит
 2 : 2
20.05 19:00
Ахмат – Химки
 3 : 0
21.05 14:00
Кр. Советов – Урал
 3 : 0
21.05 16:30
Спартак – ЦСКА
 2 : 1
21.05 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
22.05 19:00
Пари НН – Сочи
 - : -
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Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
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Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
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Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

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Александр Соболев

Спартак

 9
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Гленн Бейл

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