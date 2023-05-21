Бабаев — о жесте Соболева: «Понятно, дерби и эмоции, но это было за гранью»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал судейство матча 28-го тура РПЛ против «Спартака» (1:2).

— Не считаете, что поведение Соболева — это чересчур?

— Есть дисциплинарный комитет, который должен разобраться в этой ситуации. Получается, рецидив. Понятно, дерби и эмоции. Но это было за гранью.

— А что скажете по игре?

— Яркая игра, старались победить. Ничья была бы более закономерным результатом. Но это футбол. Удаляют центрального защитника — достаточно сложно перестроиться. Мы расстроены результатом. Играли не хуже «Спартака». Все в наших руках, мы опережаем «Спартак». Борьба обострилась, но мы уверены в своих силах.

— Есть ли вопросы к судейству?

— Да, но не хочется делать выводы по горячим следам. Изучим все протоколы. Что касается матча, то команда сегодня не уступала ни в чем. Где-то фарт, где-то не совсем понятные решения судейские.

— Известно, по каким эпизодам подадите в ЭСК?

— В начале изучим все материалы, в том числе видео, протокол который оформляются после матча. Пока, как минимум, красная карточка Роша. Хочется понять логику. Никто в команде и у экранов телевизора не понял, что произошло.