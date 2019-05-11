"Краснодар" разгромил "Енисей" и отправил команду Аленичева в ФНЛ

"Краснодар" обыграл "Енисей" со счетом 4:0 в матче 28-го тура чемпионата России. Команда Мурада Мусаева закрепилась на третьей строчке турнирной таблицы, временно опережая ЦСКА на 5 очков.

В составе победителей по голу забили Виктор Классон, Юрий Газинский, Иван Игнатьев и Магомед Шапи-Сулейманов.

"Енисей" лишился шансов на сохранение прописки в премьер-лиге и следующий сезон проведет в ФНЛ.

Чемпионат России

Премьер-лига

28-й тур

"Енисей" (Красноярск) – "Краснодар" – 0:4 (0:2)

Голы: Классон, 31 (0:1). Газинский, 36 (0:2). Игнатьев, 78 (0:3). Сулейманов, 87 (0:4).

"Енисей": Нестеренко, Ятченко, Сарр, Гаджибеков (Кутьин, 76), Данченко, Комолов, Огуде, Зотов (Кичин, 12), Семакин, Комков (Хубулов, 46), Соболев.

"Краснодар": Сафонов, Петров, Мартынович, Спаич, Рамирес, Вандерсон Масиэл (Сулейманов, 71), Каборе, Газинский, Перейра (Олссон, 79), Классон, Ари (Игнатьев, 66).

Предупреждения: Перейра, 51. Хубулов, 75.

Судьи: Матюнин. Еремин, Шаламберидзе (все - Москва).

11 мая. Красноярск. Стадион "Центральный".

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