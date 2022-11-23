«Краснодар» проведет первый зимний сбор в Дубае

«Краснодар» проведет подготовку к весенней части сезона в Дубае, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, в Дубае «Краснодар» также примет участие в футбольном турнире. Отмечается, что второй сбор, с большой долей вероятности, пройдет на клубной базе.

Клубы РПЛ уйдут на зимнюю паузу после 27 ноября, когда завершатся матчи Кубка России. Перерыв продлится три месяца. Первые весенние игры чемпионата состоятся ориентировочно 4 марта.

После 17 туров «Краснодар» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков.