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«Краснодар» продал все билеты на матч со «Спартаком»

17:11
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Пресс-служба «Краснодара» сообщила, что все билеты на матч 12-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» проданы. Матч состоится в субботу, 24 октября. Начало — в 19.00.

Согласно требованиям Роспотребнадзора и карантинного регламента турнира, на матчах РПЛ может присутствовать 30% болельщиков от общей вместимости стадиона. В случае с «Краснодаром» встречу вживую могут увидеть около 10 тысяч фанатов.

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 12-й тур. «Краснодар» — «Спартак» и другие матчи




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