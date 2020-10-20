«Краснодар» продал все билеты на матч со «Спартаком»

Пресс-служба «Краснодара» сообщила, что все билеты на матч 12-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» проданы. Матч состоится в субботу, 24 октября. Начало — в 19.00.

Согласно требованиям Роспотребнадзора и карантинного регламента турнира, на матчах РПЛ может присутствовать 30% болельщиков от общей вместимости стадиона. В случае с «Краснодаром» встречу вживую могут увидеть около 10 тысяч фанатов.