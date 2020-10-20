«Краснодар» продал все билеты на матч со «Спартаком»
17:11
Пресс-служба «Краснодара» сообщила, что все билеты на матч 12-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» проданы. Матч состоится в субботу, 24 октября. Начало — в 19.00.
Согласно требованиям Роспотребнадзора и карантинного регламента турнира, на матчах РПЛ может присутствовать 30% болельщиков от общей вместимости стадиона. В случае с «Краснодаром» встречу вживую могут увидеть около 10 тысяч фанатов.
На #КраснодарСпартак билетов больше нет ??#SoldOut pic.twitter.com/OjhJksWsbb— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) October 20, 2020
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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 12-й тур. «Краснодар» — «Спартак» и другие матчи