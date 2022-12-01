«Краснодар» планирует приобрести несколько игроков в зимнее трансферное окно

«Краснодар» планирует сделать несколько приобретений в зимнее трансферное окно, сообщает «РБ Спорт».

По данным источника, клуб намерен подписать крайнего защитника и усилить атакующую линию. Приоритет при выборе футболистов отдается игрокам из Латинской Америки.

«Краснодар» занимает восьмое место с 25 очками после 17 туров чемпионата России-2022/23.