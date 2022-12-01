Ребров о премии «Первая пятерка»: «Пиняев — перспективный парень, но Денисов сделал большой прорыв»

Технический координатор «Спартака» Артем Ребров прокомментировал результаты премии «Первая пятерка», по итогам которой определяется лучший молодой футболист года в России.

«Почему я поставил Даниила Денисова на первое место? Я каждый день вижу, как он развивается. В этом году он сделал очень большой прорыв в своей игре и команде сильно помог. Поэтому мой выбор легко объяснить. Почему Пиняев в моем рейтинге только на третьем месте? Я понимаю, что парень перспективный, у него хорошее будущее, но он не провел полноценный сезон. Даниил больше играл. Может, в следующем году я, возможно, назову Пиняева. Денисов провел больше игр», — приводит «РБ Спорт» слова Реброва.

По итогам голосования премию «Первая пятерка» получил Сергей Пиняев, который получил 317 баллов.