Газзаев назвал жестким и справедливым решение КДК по итогам драки в матче «Зенит» — «Спартак»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев отреагировал на решение КДК РФС по итогам матча Кубка России «Зенит» — «Спартак» (0:0, 4:2 — по пенальти).

«Решение жесткое конечно, но на мой взгляд, справедливое», — приводит Metaratings слова Газзаева.

В четверг, 1 декабря КДК РФС дисквалифицировал Родригао, Малкома и Вильмара Барриоса (все трое — «Зенит»), а также Шамара Николсона, Александра Соболева и Александра Селихова (все трое — «Спартак») на 6 матчей.

Наказание распространяется исключительно на матчи Кубка России.