Источник: «Краснодар» отказался от идеи приобрести Гаспара из-за запрашиваемой цены

«Краснодар» больше не интересуется защитником «Эштрелы» Киалонда Гаспаром, сообщает Legalbet.

По информации источника, в португальском клубе затребовали от черно-зеленых 3 миллиона евро. После этого лидер чемпионата России прекратил переговоры по футболисту из Анголы.

В текущем сезоне 26-летний защитник сыграл 17 матчей, в которых отметился 1 забитым мячом. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 1 миллион евро.

После 18 туров РПЛ «Краснодар» занимает первое место в таблице, набрав 38 очков. В первой встрече после окончания зимней паузы «быки» сыграют с казанским «Рубином», встреча состоится 2 марта.