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Мама Акинфеева: «Я испугалась, когда Игоря вызвали в основу ЦСКА»

Мама Акинфеева рассказала, что испугалась вызову Игоря в основу ЦСКА в 2002 году
Олег Кошелев
Редактор видеоотдела
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Андрей Тихонов и Игорь Акинфеев.
Фото Алексей Иванов, «СЭ»

Родители Игоря Акинфеева в интервью для документального сериала «СЭ» «Акинфеев. 20-й сезон» вспомнили, как в 2002 году их 16-летнего сына начали привлекать к работе с основным составом ЦСКА.

«Как-то был матч на Песчанке, — вспоминает Владимир Васильевич, папа Игоря. — Основная команда на следующий день должна была играть, а дубль в этот раз. Мы приехали на стадион, ждем команду. Все ребята вышли из автобуса, а нашего нет. К нам подходит Евгений Николаевич Дулык, директор детской школы ЦСКА, и говорит: «А вы кого высматриваете здесь? Игоря? Его Валерий Георгиевич Газзаев в основу забрал».

«А я, конечно, испугалась, — продолжает мама Ирина Владимировна. — Я же в этом ничего не понимаю. И спрашиваю: «Вова, куда увезли? Зачем? Что дальше-то будет?» Вот он мне стал разъяснять: есть дубль, потом основной состав команды. И то до меня это не доходило».

В конце прошлого года на «СЭ» и YouTube-канале «Вышли!» был опубликован документальный сериал, посвященный жизни и карьере одного из лучших футболистов в истории России, — «Акинфеев. 20-й сезон».

Игорь Акинфеев после дебютного матча с &laquo;Крыльями Советов&raquo;, в&nbsp;котором он&nbsp;отбил пенальти. «Эй, Акинфей, молодой, за пивком сгоняй!» Как 16-летний вратарь попал в основу ЦСКА

Игорь Акинфеев
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
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Источник: «Краснодар» отказался от идеи приобрести Гаспара из-за запрашиваемой цены
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
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 - : -
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