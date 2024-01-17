Дркушич сосредоточен на выступлении за «Сочи», несмотря на интерес из Европы

Агент защитника «Сочи» Вани Дркушича, Младен Ратковица, в комментарии для «СЭ» высказался о будущем своего клиента.

«Ваня — капитан команды, и его амбиции всегда направлены на то, чтобы помочь своей команде добиться лучших результатов. Он полностью сосредоточен на «Сочи» и на том, чтобы как можно лучше подготовиться к чемпионату», — сказал Ратковица «СЭ».

Ранее в СМИ сообщалось об интересе бельгийских и немецких команд к защитнику «Сочи».

В нынешнем сезоне Дркушич провел в составе сочинцев 14 матчей и отметился 2 голами. Его трансферная стоимость — 3 миллиона евро.