«Краснодар» — «Оренбург»: стартовые составы команд

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«Краснодар» и «Оренбург» объявили стартовые составы перед матчем 14-го тура РПЛ. Начало игры — в 19.45 мск.

«Краснодар»: Агкацев, Петров, Оласа, Тормена, Диего Коста, Черников, Сперцян, Батчи, Ленини, Кордоба, Виктор Са.

«Оренбург»: Москвичев, Зотов, Прохин, Перес, Караташ, Рыбчинский, Коваленко, Михайлов, Башич, Марин, Сахархизан.