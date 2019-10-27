Нападающий «Оренбурга» Джордже Деспотович открыл счет в матче 14-го тура чемпионата России против «Краснодара». Для форварда этот мяч стал шестым в сезоне.

После опасной атаки игрок «Оренбурга» нанес удар по воротам «Краснодара», но защитник успел выбить мяч с линии. Тот отскочил к Деспотовичу, который поразил уже пустые ворота.

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