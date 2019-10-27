РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

«Краснодар» — «Оренбург»: Деспотович открыл счет

19:33
Теги:

Нападающий «Оренбурга» Джордже Деспотович открыл счет в матче 14-го тура чемпионата России против «Краснодара». Для форварда этот мяч стал шестым в сезоне.

После опасной атаки игрок «Оренбурга» нанес удар по воротам «Краснодара», но защитник успел выбить мяч с линии. Тот отскочил к Деспотовичу, который поразил уже пустые ворота.

Краснодар — Оренбург

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир