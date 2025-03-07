Гаджи Гаджиев: «В РПЛ могли бы делать паузу во время матча, когда идет Рамадан, чтобы игрок принял пищу»

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев выступил с предложением делать паузы во время матчей РПЛ на прием пищи футболистами во время Рамадана.

«В РПЛ тоже могли бы делать паузу во время матча, когда идёт Рамадан, чтобы игрок принял пищу. Почему бы и нет? Страна многонациональная. Понятно, что если такой футболист один, то семеро одного не ждут, нет смысла. Но если играет, например, «Ахмат», где постятся многие, или махачкалинское «Динамо», то почему бы и нет», — цитирует Гаджиева Legalbet.ru.

В 2025 году рамадан начался 28 февраля и закончится вечером 29 марта.