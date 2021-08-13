Радимов прокомментировал переход Клаудиньо в «Зенит»
Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал переход бразильского полузащитника Клаудиньо в «Зенит».
«Клаудиньо — отличное усиление для «Зенита», — сказал Радимов «СЭ». — Это игрок, который добавит атаке вариативности. Он способен разгонять атаки, универсал, может сыграть сразу на нескольких позициях — как в центре поля, так и на месте «десятки».
Уверен, что проблем с адаптацией не возникнет: Малком и Дуглас Сантос помогут ему влиться в коллектив — наличие соотечественников очень важно для южноамериканцев. Уверен, что в составе «Зенита» Клаудиньо реализует свой потенциал и станет очень выгодным вложением».
Напомним, что в пятницу «Зенит» обьявил о подписании пятилетнего контракта с Клаудиньо. 24-летний бразилец перешел из клуба «Ред Булл Брагантино», в составе которого провел 122 игры, забил 32 мяча и отдал 24 голевые передачи. В 2020 году Клаудиньо стал лучшим бомбардиром бразильской серии А (18 голов), а на Олимпийских играх в Токио вместе со сборной Бразилии завоевал золотые медали.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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