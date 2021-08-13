Радимов прокомментировал переход Клаудиньо в «Зенит»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал переход бразильского полузащитника Клаудиньо в «Зенит».

«Клаудиньо — отличное усиление для «Зенита», — сказал Радимов «СЭ». — Это игрок, который добавит атаке вариативности. Он способен разгонять атаки, универсал, может сыграть сразу на нескольких позициях — как в центре поля, так и на месте «десятки».

Уверен, что проблем с адаптацией не возникнет: Малком и Дуглас Сантос помогут ему влиться в коллектив — наличие соотечественников очень важно для южноамериканцев. Уверен, что в составе «Зенита» Клаудиньо реализует свой потенциал и станет очень выгодным вложением».

Напомним, что в пятницу «Зенит» обьявил о подписании пятилетнего контракта с Клаудиньо. 24-летний бразилец перешел из клуба «Ред Булл Брагантино», в составе которого провел 122 игры, забил 32 мяча и отдал 24 голевые передачи. В 2020 году Клаудиньо стал лучшим бомбардиром бразильской серии А (18 голов), а на Олимпийских играх в Токио вместе со сборной Бразилии завоевал золотые медали.