Горшков назвал хорошую атмосферу в «Зените» положительным моментом в сезоне

Защитник «Зенита» Юрий Горшков подвел итоги сезона-2024/25 для команды.

«Положительный момент для команды в этом сезоне? У нас были травмы, сложности, но за счет коллектива и единства мы справились. Это подтверждает то, что мы набрали 66 очков. Это хороший результат по очкам по итогам сезона. Говорит о том, что у нас хороший коллектив, есть здоровая конкуренция и люди, которые могут заменить по возможности. Самое главное — хорошая атмосфера в команде», — приводит слова Горшкова ТАСС.

В сезоне РПЛ-2024/25 «Зенит» набрал 66 очков и занял второе место в чемпионате России. Золотые медали завоевал «Краснодар», который обошел сине-бело-голубых на 1 очко.