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Сегодня, 16:27

В «Урале» не приняли решения по выкупу полузащитника «Спартака» Сунгатулина

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Президент «Урала» Григорий Иванов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном выкупе полузащитника «Спартака» Фаниля Сунгатулина.

«Мы пока не приняли окончательного решения. Фанил — хороший парень, мне нравится, как он играет. У нас есть право выкупа, но все будет решаться совместно с тренерским штабом», — сказал Иванов «СЭ».

В текущем сезоне 20-летний Сунгатулин принял участие в трех матчах Кубка России за «Урал» и не отметился результативными действиями.

ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
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