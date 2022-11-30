В «Урале» не приняли решения по выкупу полузащитника «Спартака» Сунгатулина

Президент «Урала» Григорий Иванов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном выкупе полузащитника «Спартака» Фаниля Сунгатулина.

«Мы пока не приняли окончательного решения. Фанил — хороший парень, мне нравится, как он играет. У нас есть право выкупа, но все будет решаться совместно с тренерским штабом», — сказал Иванов «СЭ».

В текущем сезоне 20-летний Сунгатулин принял участие в трех матчах Кубка России за «Урал» и не отметился результативными действиями.