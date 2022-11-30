В «Урале» не приняли решения по выкупу полузащитника «Спартака» Сунгатулина
Президент «Урала» Григорий Иванов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном выкупе полузащитника «Спартака» Фаниля Сунгатулина.
«Мы пока не приняли окончательного решения. Фанил — хороший парень, мне нравится, как он играет. У нас есть право выкупа, но все будет решаться совместно с тренерским штабом», — сказал Иванов «СЭ».
В текущем сезоне 20-летний Сунгатулин принял участие в трех матчах Кубка России за «Урал» и не отметился результативными действиями.
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|5
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|35
|
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|
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|7
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|
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|3
|4
|10
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|13
|
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|17
|3
|3
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|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
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|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
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Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
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|И
|К
|Ж
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|
Дмитрий Баринов
Локомотив
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|
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Факел
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|1
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