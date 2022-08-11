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Сегодня, 13:02

«Краснодар» не планирует приобретать Артема Дзюбу

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в

«Краснодар» этим летом не планирует приобретать форварда Артема Дзюбу, сообщает Metaratings.ru.

Ранее сообщалось, что игрока могут взять в случае ухода из команды форварда Джона Кордобы. Однако в «Краснодаре» не рассматривают такой вариант.

В СМИ также писали, что игроком интересуются клубы Сербии и Турции.

33-летний Дзюба покинул «Зенит» в мае 2022 года и на данный момент находится без команды. Сообщалось, что он поддерживает форму в казанском «Рубине».

Артем Дзюба
ФК Краснодар
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