Источник: ЦСКА готов заплатить за форварда «Сент-Этьена» Стассина 37 миллионов евро

Форвард «Сент-Этьена» Лукас Стассин может перейти в ЦСКА, сообщает журналист Саша Тавольери.

По сведениям источника, армейцы готовы предложить за 20-летнего бельгийца 37 миллионов евро, из которых 12 миллионов — бонусами. При этом «Сент-Этьен» не намерен продавать Стассина в ЦСКА, так как считает, что сумма за игрока должна быть больше, а также потому что не хочет вести дела с российским клубом.

Стассин выступает за «Сент-Этьен» с лета 2024 года. На его счету 12 голов и 5 результативных передач в 32 матчах за клуб.