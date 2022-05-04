Петржела считает, что «Зениту» нужно усилить вратарскую линию летом

Экс-главный тренер «Зенита» Властимил Петржела в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о желании клуба приобрести нового вратаря в летнее трансферное окно.

«Я считаю, что им нужен новый вратарь. Этот чемпионат показал, что в клубе не хватает одного хорошего вратаря. Подойдет ли клубу Лантратов? В клубе знают, кого хотят купить. Уверен, что это сильный вратарь, иначе «Зенит» бы им не интересовался. Слабые игроки клубу не нужны», — сказал Петржела «СЭ».

Ранее сообщалось, что питерский клуб рассматривает трех кандидатов: Илью Лантратова («Химки»), Дениса Адамова («Сочи») и Ивана Ломаева («Крыльев Советов»).