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«Краснодар» — «Локомотив»: Крыховяк забил быстрый гол после грубой ошибки Сафонова

19:06
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«Локомотив» открыл счет в матче 7-го тура чемпионата России против «Краснодара».

На 5-й минуте встречи Гжегож Крыховяк нанес дальний удар по воротам Матвея Сафонова, который допустил ошибку и упустил мяч из рук.

Краснодар — Локомотив

Чемпионат России по футболу: новости и обзоры, таблица переходов РПЛ, расписание матчей чемпионата-2019/2020

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 7-й тур. «Краснодар» — «Локо» и другие матчи




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