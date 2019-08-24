«Краснодар» — «Локомотив»: Крыховяк забил быстрый гол после грубой ошибки Сафонова
19:06
«Локомотив» открыл счет в матче 7-го тура чемпионата России против «Краснодара».
На 5-й минуте встречи Гжегож Крыховяк нанес дальний удар по воротам Матвея Сафонова, который допустил ошибку и упустил мяч из рук.
? Гол Крыховяка после ошибки Сафонова на 5-й минуте встречи.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 24, 2019
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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 7-й тур. «Краснодар» — «Локо» и другие матчи