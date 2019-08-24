«Локомотив» открыл счет в матче 7-го тура чемпионата России против «Краснодара».

На 5-й минуте встречи Гжегож Крыховяк нанес дальний удар по воротам Матвея Сафонова, который допустил ошибку и упустил мяч из рук.

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