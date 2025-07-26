«Краснодар» — «Локомотив»: Батраков открыл счет с пенальти

«Локомотив» открыл счет в матче против «Краснодара» во втором туре РПЛ — 1:0.

На 34-й минуте с пенальти отличился Алексей Батраков. Одиннадцатиметровый назначили после фола Диего Косты против Дмитрия Воробьева в штрафной площади хозяев.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.