«Краснодар» — «Крылья Советов»: трансляция матча РПЛ начнется в 19.25 мск

«Краснодар» и «Крылья Советов» сыграют в 19-м туре чемпионата России в субботу, 1 марта. Матч пройдет на «Арене Краснодар». Начало встречи — в 19.30 по московскому времени.

Трансляция игры в прямом эфире пройдет на телеканалах «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Также игру можно смотреть на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт».

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча РПЛ. Ключевые события и результат игры «Краснодар» — «Крылья Советов» будут доступны в нашем матч-центре.

Чемпионат России. Премьер-лига. 19-й тур.

01 марта 2025, 19:30. Ozon Арена (Краснодар)

В 18 турах РПЛ «Краснодар» набрал 39 очков и в зимней паузе занимал первое место в турнирной таблице, в предыдущем матче в декабре «быки» сыграли вничью с «Локомотивом» (0:0). «Крылья Советов» с 18 очками шли десятыми, предыдущим соперником самарцев был «Ростов» (1:3).