В январе 2025 года РУСАДА чаще всего проводила допинг-тесты для игроков «Зенита»

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в январе 2025 года чаще других проводило тестирование футболистов «Зенита», сообщает ТАСС.

В январе 2025 года шесть футболистов «Зенита» прошли допинг-тестирование: Юрий Горшков, Михаил Кержаков, Евгений Латышонок, Максим Глушенков, Андрей Мостовой и Сергей Волков.

Всего в первый месяц 2025 года РУСАДА проверила на допинг 10 игроков РПЛ. Помимо «Зенита», тестирование прошли четыре игрока «Рубина» из Казани: Руслан Безруков, Алексей Грицаенко, Илья Рожков и Александр Зотов.

В 2024 году РУСАДА провела допинг-тесты для 10 игроков «Локомотива» из Москвы, по семь тестов для футболистов из «Краснодара» и «Зенита», по шесть — для игроков ЦСКА, «Спартака» и московского «Динамо». Также тестирование прошли по четыре игрока из «Ахмата», «Рубина» и «Балтики», три игрока из «Крыльев Советов», два — из «Ростова» и один — из «Оренбурга».