Вратарь «Краснодара» Агкацев назвал самое обидное последствие отстранения российских клубов

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев в интервью «СЭ» назвал самое обидное последствие отстранения от международных матчей для российских клубов.

«Самое обидное, что мы слишком низко опустились в рейтинге УЕФА. Если нас допустят [в ближайшем будущем], то одна команда будет отбираться через все раунды квалификации в Лиге чемпионов и две — в Лиге конференций. А раньше было по три клуба в Лиге чемпионов и столько же — в Лиге Европы! Придется потратить время, чтобы вернуться на прежние позиции», — сказал Агкацев «СЭ».

С 2022 года сборная России и клубы отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

В марте команда Валерия Карпина проведет товарищеский матч с Замбией, а в июне встретится с Нигерией и Белоруссией.