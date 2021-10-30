«Краснодар» — «Крылья Советов»: стартовые составы команд на матч РПЛ
Стали известны стартовые составы «Краснодара» и «Крыльев Советов» на матч 13-го тура Тинькофф РПЛ.
«Краснодар»: Сафонов, Петров, Сорокин, Черников, Классон, Сперцян, Крыховяк, Кайо, Вильена, Кабелла, Кордоба.
«Крылья Советов»: Ломаев, Чернов, Горшков, Солдатенков, Бейл, Зиньковский, Пруцев, Ежов, Иванисеня, Сергеев, Сарвели.
Матч «Краснодар» — «Крылья Советов» состоится 30 октября в 19:00 по московскому времени.
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