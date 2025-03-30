«Краснодар» — «Факел»: видео голов

«Краснодар» на своем поле разгромил «Факел» в матче 22-го тура РПЛ — 5:0.

53-я минута: Никита Кривцов — 1:0

66-я минута: Эдуард Сперцян — 2:0

69-я минута: Олакунле Олусегун — 3:0

74-я минута: Олакунле Олусегун — 4:0

80-я минута: Данила Козлов — 5:0

«Краснодар» (49 очков) одержал третью победу подряд и продолжает лидировать в РПЛ. «Быки» на шесть очков опережают «Спартак» и «Зенит», которые еще не сыграли в 22-м туре.

«Факел» (14) потерпел пятое поражение кряду и остается на предпоследней, 15-й строчке в турнирной таблице.