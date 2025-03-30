«Краснодар» разгромил «Факел». Олусегун оформил дубль

«Краснодар» победил «Факел» в домашнем матче 22-го тура чемпионата России-2024/25 — 5:0.

Голы краснодарцев забили Никита Кривцов, Эдуард Сперцян, Данила Козлов и Олакунле Олусегун (дубль).

Капитан «быков» Сперцян провел первый матч после травмы, которую получил в игре 19-го тура с «Крыльями Советов» 1 марта. Полузащитник вышел на поле на 63-й минуте и добавил результативную передачу к забитому мячу.

«Краснодар» набрал 49 очков и возглавляет турнирную таблицу. «Факел» с 14 очками располагается на предпоследней, 15-й строчке.