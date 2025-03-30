«Краснодар» — «Факел»: Карасев правильно не назначил пенальти

На 14-й минуте матча 22-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Факел» судья Сергей Карасев принял верное решение, не назначив пенальти в ворота гостей. «Быки» требовали наказать Раяна Сенхаджи 11-метровым ударом за игру рукой. Но видеоповторы убедили, что рефери поступил правильно: контакт с мячом действительно случился, но рука воронежского защитника находилась в естественном положении. Это не нарушение правил.