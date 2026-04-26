Мамаев надеется, что в случае отставки Челестини ЦСКА возглавит россиянин

Экс-футболист ЦСКА Павел Мамаев в комментарии для «СЭ» поделился мнением о будущем главного тренера армейцев Фабио Челестини.

«Тяжело сказать о том, каким будет будущее Челестини. Руководители сами будут делать выводы и принимать решение. Но, как мы знаем, руководство ЦСКА достаточно терпеливо и может дать время еще поработать тренеру.

Помню, в ЦСКА был период, когда все были уверены, что уберут Слуцкого, но потом ему дали еще время, и он несколько раз привел команду к чемпионству.

Каким будущее Челестини вижу я? Я всегда за наших специалистов, тем более, когда мы не играем в еврокубках. Хочу, чтобы наши специалисты получали возможность проявить себя. Мы можем увидеть тренеров, которые по-новому видят футбол. Например, Сергей Игнашевич. Было бы интересно на него посмотреть. Есть еще много других ребят, которые заслуживают работать в РПЛ. Не желаю увольнения Челестини, но если руководство примет решение расстаться с ним, хотелось бы видеть кого-то из наших специалистов», — сказал Мамаев «СЭ».

ЦСКА (45 очков) занимает пятое место в РПЛ, в 28-м туре армейцы в Москве сыграют с «Зенитом». Матч пройдет 2 мая.

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