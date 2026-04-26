Мамаев надеется, что в случае отставки Челестини ЦСКА возглавит россиянин
Экс-футболист ЦСКА Павел Мамаев в комментарии для «СЭ» поделился мнением о будущем главного тренера армейцев Фабио Челестини.
«Тяжело сказать о том, каким будет будущее Челестини. Руководители сами будут делать выводы и принимать решение. Но, как мы знаем, руководство ЦСКА достаточно терпеливо и может дать время еще поработать тренеру.
Помню, в ЦСКА был период, когда все были уверены, что уберут Слуцкого, но потом ему дали еще время, и он несколько раз привел команду к чемпионству.
Каким будущее Челестини вижу я? Я всегда за наших специалистов, тем более, когда мы не играем в еврокубках. Хочу, чтобы наши специалисты получали возможность проявить себя. Мы можем увидеть тренеров, которые по-новому видят футбол. Например, Сергей Игнашевич. Было бы интересно на него посмотреть. Есть еще много других ребят, которые заслуживают работать в РПЛ. Не желаю увольнения Челестини, но если руководство примет решение расстаться с ним, хотелось бы видеть кого-то из наших специалистов», — сказал Мамаев «СЭ».
ЦСКА (45 очков) занимает пятое место в РПЛ, в 28-м туре армейцы в Москве сыграют с «Зенитом». Матч пройдет 2 мая.
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1
|Зенит
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|8-0
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2
|Спартак
|2
|2
|0
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|5-1
|6
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3
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|6-3
|6
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4
|Динамо Мх
|2
|2
|0
|0
|4-2
|6
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5
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
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6
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
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7
|Балтика
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
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8
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
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9
|Ростов
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
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10
|Кр. Советов
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
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11
|Ахмат
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
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12
|Локомотив
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
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13
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
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14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
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15
|Родина
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
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16
|Акрон
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|8.08
|15:30
|Кр. Советов – Балтика
|- : -
|8.08
|18:00
|Локомотив – Акрон
|- : -
|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|- : -
|9.08
|14:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|9.08
|17:00
|Зенит – Родина
|- : -
|9.08
|20:00
|Спартак – Краснодар
|- : -
|9.08
|20:30
|Рубин – Оренбург
|- : -
|10.08
|19:30
|Факел – Ахмат
|- : -
|Г
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Максим Глушенков
Зенит
|3
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Никита Кривцов
Краснодар
|3
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Мирлинд Даку
Рубин
|2
|П
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Натан Гассама
Балтика
|2
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Андрей Лангович
Ростов
|2
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Педро
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
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Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
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Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
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Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0