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Судейство

26 апреля, 17:19

Шпилевский о судействе в матче со «Спартаком»: «Если такому гранду нужна помощь, то нужно закрывать эту историю»

Алина Савинова

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский намекнул на помощь «Спартаку» со стороны судей в матче 27-го тура чемпионата России.

Игра команд прошла 26 апреля в Нижнем Новгороде и завершилась со счетом 2:1 в пользу красно-белых. В концовке первого тайма главный арбитр Игорь Капленков назначил пенальти в ворота «Пари НН» за нарушение форварда хозяев Адриана Бальбоа на защитнике «Спартака» Руслане Литвинове.

«С первого дня здесь все очень тяжело дается. Ребята сегодня также не показали безразличие, полностью отдались, выполнили то, что мы от них требовали. Но если большому гранду с таким набором футболистов нужна помощь против «Пари НН», то тогда нужно закрывать эту историю. Кому за это не стыдно — пусть держит в себе. Я буду говорить всегда правду», — сказал Шпилевский во флеш-интервью после матча.

«Пари НН» с 22 очками занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице РПЛ. Ранее появилась информация о том, что нижегородский клуб отправил в отставку Шпилевского после поражения от «Спартака».

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Алексей Шпилевский
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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