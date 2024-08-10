«Краснодар» — ЦСКА: стартовые составы команд на матч РПЛ

Стали известны стартовые составы «Краснодара» и ЦСКА на матч 4-го тура чемпионата России.

Игра пройдет на «Краснодар Арене» и начнется в 20.00 по московскому времени.

«Краснодар»: Агкацев, Петров, Кайо, Оласа, Диего Коста, Сперцян, Батчи, Кевин Пина, Кастаньо, Дэвид, Виктор Са.

ЦСКА: Акинфеев, Круговой, Дивеев, Мойзес, Виллиан, Жемалетдинов, Обляков, Бистрович, Гайич, Зделар, Мусаев.

Форвард «быков» Джон Кордоба не заявлен на игру. Ранее «СЭ» стало известно, что футболист из-за травмы может пропустить ближайшие матчи команды.

На данный момент армейцы с 7 очками занимают 4-е место в турнирной таблице РПЛ. Краснодарцы находятся на 12-м месте с 3 баллами, не одержав ни одной победы.