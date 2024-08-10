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Судейство

Сегодня, 19:04

«Зенит» — «Динамо»: Карраскаль сломал Вендела. Почему Иванов не удалил его?

Александр Бобров
Шеф-редактор
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На 47-й минуте матча 4-го тура чемпионата России «Зенит» — «Динамо» судья Сергей Иванов оценил фол Хорхе Карраскаля на Венделе только желтой карточкой, позволив динамовцу продолжить игру.

Между тем действия игрока бело-голубых можно было трактовать как серьезное нарушение правил — он сделал «ножницы» и «зажевал» левую ногу соперника, нанеся ему травму, возможно, серьезную. В таком случае Карраскаля следовало бы удалить с поля. И ему грозила бы длительная дисквалификация, срок которой зависел бы от срока восстановления зенитовца.

Оспорит ли теперь «Зенит» решение Иванова и обратится ли в ЭСК РФС?

Россия. Премьер-лига. 4-й тур
10 авг, 17:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Динамо

Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
Хорхе Карраскаль
Сергей Иванов (судья)
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
21
4
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 3 3 0 0 8-2 9
2
 Зенит 3 3 0 0 13-0 9
3
 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
4
 ЦСКА 3 2 1 0 8-1 7
5
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
6
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
7
 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
8
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
9
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
10
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
11
 Акрон 3 1 0 2 4-5 3
12
 Краснодар 3 0 3 0 1-1 3
13
 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
14
 Ахмат 3 0 2 1 1-6 2
15
 Факел 3 0 1 2 1-5 1
16
 Кр. Советов 3 0 0 3 1-10 0
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9.08 18:30
Пари НН – Химки
 1 : 0
9.08 20:45
Ростов – Рубин
 1 : 1
10.08 15:00
Локомотив – Динамо Мх
 2 : 0
10.08 17:30
Зенит – Динамо
 - : -
10.08 17:30
Оренбург – Акрон
 - : -
10.08 20:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
11.08 17:30
Кр. Советов – Факел
 - : -
11.08 20:00
Спартак – Ахмат
 - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 6
Игорь Дивеев

Игорь Дивеев

ЦСКА

 3
Педро

Педро

Зенит

 3
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
Бителло

Бителло

Динамо

 4
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 4
И К Ж
Евгений Марков

Евгений Марков

Факел

 2 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 2 1 0
Сергей Брызгалов

Сергей Брызгалов

Факел

 1 0 0
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