«Зенит» — «Динамо»: Карраскаль сломал Вендела. Почему Иванов не удалил его?

На 47-й минуте матча 4-го тура чемпионата России «Зенит» — «Динамо» судья Сергей Иванов оценил фол Хорхе Карраскаля на Венделе только желтой карточкой, позволив динамовцу продолжить игру.

Между тем действия игрока бело-голубых можно было трактовать как серьезное нарушение правил — он сделал «ножницы» и «зажевал» левую ногу соперника, нанеся ему травму, возможно, серьезную. В таком случае Карраскаля следовало бы удалить с поля. И ему грозила бы длительная дисквалификация, срок которой зависел бы от срока восстановления зенитовца.

Оспорит ли теперь «Зенит» решение Иванова и обратится ли в ЭСК РФС?