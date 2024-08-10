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Сегодня, 12:32

Кордоба из-за травмы может пропустить ближайшие матчи «Краснодара»

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
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Футболист «Краснодара» Джон Кордоба
Джон Кордоба.
Фото Global Look Press

По информации «СЭ», участие нападающего «Краснодара» Джона Кордобы в ближайших матчах команды под вопросом. Колумбиец получил повреждение на одной из последних тренировок.

10 августа «Краснодар» на своем поле примет ЦСКА в матче 4-го тура РПЛ. Начало — в 20.00 по московскому времени.

В текущем сезоне 31-летний Кордоба провел за «быков» по одному матчу в РПЛ и FONBET Кубке России, не отличившись результативными действиями.

После 3 матчей «Краснодар» с 3 очками занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России.

Джон Кордоба
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
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11
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Евсиков сравнил составы «Зенита» и «Динамо»

Хомуха назвал «Зенит» фаворитом матча с «Динамо»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 3 0 0 13-0 9
2
 Динамо 3 3 0 0 8-2 9
3
 ЦСКА 3 2 1 0 8-1 7
4
 Локомотив 3 2 0 1 9-5 6
5
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
6
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
7
 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
8
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
9
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
10
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
11
 Акрон 3 1 0 2 4-5 3
12
 Краснодар 3 0 3 0 1-1 3
13
 Динамо Мх 3 0 2 1 1-2 2
14
 Ахмат 3 0 2 1 1-6 2
15
 Факел 3 0 1 2 1-5 1
16
 Кр. Советов 3 0 0 3 1-10 0
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30 тур
9.08 18:30
Пари НН – Химки
 1 : 0
9.08 20:45
Ростов – Рубин
 1 : 1
10.08 15:00
Локомотив – Динамо Мх
 - : -
10.08 17:30
Зенит – Динамо
 - : -
10.08 17:30
Оренбург – Акрон
 - : -
10.08 20:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
11.08 17:30
Кр. Советов – Факел
 - : -
11.08 20:00
Спартак – Ахмат
 - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 6
Игорь Дивеев

Игорь Дивеев

ЦСКА

 3
Педро

Педро

Зенит

 3
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
Бителло

Бителло

Динамо

 4
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 3
И К Ж
Евгений Марков

Евгений Марков

Факел

 2 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 2 1 0
Сергей Брызгалов

Сергей Брызгалов

Факел

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