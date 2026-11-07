Брейдо — о моменте с Кордобой перед голом в ворота ЦСКА: «Давно у нас руками играть можно?»

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо отреагировал на засчитанный гол нападающего «Краснодара» Жоау Батчи в матче с армейцами в 14-м туре чемпионата России.

Футболист отличился на 40-й минуте и сделал счет 2:1. Главный арбитр Сергей Карасев засчитал гол, однако в его действия вмешались видеоассистенты Сергей Цыганок и Артур Федоров из-за подозрения на игру рукой со стороны Джона Кордобы. После просмотра видеоповтора Карасев не изменил свое первоначальное решение.

«Давно у нас руками играть можно?» — написал Брейдо в своем Telegram-канале, прикрепив видео эпизода с Кордобой.

Матч команд проходит в Краснодаре.