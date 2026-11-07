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«Краснодар» — ЦСКА: Кирилл Брейдо отреагировал на гол в ворота армейцев в матче 14 тура РПЛ 7 ноября 2026

Брейдо — о моменте с Кордобой перед голом в ворота ЦСКА: «Давно у нас руками играть можно?»

Алина Савинова

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо отреагировал на засчитанный гол нападающего «Краснодара» Жоау Батчи в матче с армейцами в 14-м туре чемпионата России.

Футболист отличился на 40-й минуте и сделал счет 2:1. Главный арбитр Сергей Карасев засчитал гол, однако в его действия вмешались видеоассистенты Сергей Цыганок и Артур Федоров из-за подозрения на игру рукой со стороны Джона Кордобы. После просмотра видеоповтора Карасев не изменил свое первоначальное решение.

«Давно у нас руками играть можно?» — написал Брейдо в своем Telegram-канале, прикрепив видео эпизода с Кордобой.

Матч команд проходит в Краснодаре.

&laquo;Краснодар&raquo;&nbsp;&mdash; ЦСКА: онлайн-трансляция матча РПЛ.«Краснодар» — ЦСКА: онлайн-трансляция матча РПЛ
Чемпионат России. Премьер-лига. 14-й тур.
07 ноября, 19:30. Ozon Арена (Краснодар)
Краснодар
4:2
ЦСКА

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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 14 10 1 3 23-13 31
2
 Зенит 13 10 0 3 30-13 30
3
 Краснодар 14 7 5 2 25-18 26
4
 ЦСКА 14 7 5 2 23-16 26
5
 Спартак 13 8 2 3 25-10 26
6
 Ростов 13 5 3 5 16-17 18
7
 Рубин 14 4 6 4 14-18 18
8
 Балтика 13 4 5 4 17-14 17
9
 Оренбург 13 3 8 2 14-12 17
10
 Крылья Советов 13 3 6 4 17-20 15
11
 Ахмат 14 3 5 6 16-19 14
12
 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
13
 Родина 14 3 3 8 15-29 12
14
 Акрон 13 2 6 5 16-23 12
15
 Локомотив 14 2 5 7 16-21 11
16
 Факел 14 1 3 10 9-23 6
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6.11 19:30 Локомотив – Рубин 0 : 1
7.11 14:00 Факел – Динамо 1 : 2
7.11 16:30 Ахмат – Родина 1 : 0
7.11 19:30 Краснодар – ЦСКА 4 : 2
8.11 14:00 Крылья Советов – Оренбург - : -
8.11 16:15 Спартак – Акрон - : -
8.11 18:30 Зенит – Ростов - : -
8.11 20:45 Балтика – Динамо Мх - : -
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Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 10
Константин Тюкавин
Константин Тюкавин

Динамо

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Роберту Алвес Кристиан
Роберту Алвес Кристиан

Краснодар

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
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Ахмат

 12 1 3
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Рубин

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