«Краснодар» — ЦСКА: Уткин забил третий гол «быков»

«Краснодар» забил третий гол в ворота ЦСКА в 14-м туре чемпионата России — 3:1.

На 74-й минуте отличился Даниил Уткин, для которого это первый гол в РПЛ сезона-2026/27.