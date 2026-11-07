«Локомотив» в прошлый раз менял тренера по ходу РПЛ в 2022 году и стал восьмым

До ухода Михаила Галактионова «Локомотив» в последний раз менял главного тренера по ходу чемпионата осенью 2022 года.

Тогда железнодорожники начинали сезон-2022/23 под руководством Йозефа Циннбауэра. Немецкий специалист покинул клуб в октябре после неудачного старта. Временно команду возглавил Андрей Федоров, а в ноябре «Локомотив» пригласил Михаила Галактионова, работавшего до этого с «Пари Нижний Новгород».

По итогам сезона-2022/23 москвичи заняли восьмое место в РПЛ, набрав 45 очков в 30 матчах. Команда одержала 13 побед, шесть раз сыграла вничью и потерпела 11 поражений. Впоследствии при Галактионове «Локомотив» постепенно поднялся в верхнюю часть турнирной таблицы, а в сезоне-2025/26 впервые за несколько лет завоевал бронзу чемпионата.

Спустя четыре года клуб вновь расстался с тренером по ходу чемпионата, на этот раз находясь в зоне прямого вылета. После поражения от «Рубина» (0:1) 6 ноября «Локомотив» имеет 11 очков после 14 туров и занимает 15-е место — в зоне прямого вылета. Команда выиграла только два матча в чемпионате, оба на выезде, и пока не одержала ни одной домашней победы.

О досрочном прекращении контракта с Галактионовым объявил председатель совета директоров клуба Юрий Нагорных. Имя нового главного тренера на момент объявления решения названо не было. Ближайшая игра железнодорожников в РПЛ запланирована на 22 ноября против «Родины».