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«Локомотив» в прошлый раз менял тренера по ходу РПЛ в 2022 году и стал восьмым

Антон Роговский

До ухода Михаила Галактионова «Локомотив» в последний раз менял главного тренера по ходу чемпионата осенью 2022 года.

Тогда железнодорожники начинали сезон-2022/23 под руководством Йозефа Циннбауэра. Немецкий специалист покинул клуб в октябре после неудачного старта. Временно команду возглавил Андрей Федоров, а в ноябре «Локомотив» пригласил Михаила Галактионова, работавшего до этого с «Пари Нижний Новгород».

По итогам сезона-2022/23 москвичи заняли восьмое место в РПЛ, набрав 45 очков в 30 матчах. Команда одержала 13 побед, шесть раз сыграла вничью и потерпела 11 поражений. Впоследствии при Галактионове «Локомотив» постепенно поднялся в верхнюю часть турнирной таблицы, а в сезоне-2025/26 впервые за несколько лет завоевал бронзу чемпионата.

Спустя четыре года клуб вновь расстался с тренером по ходу чемпионата, на этот раз находясь в зоне прямого вылета. После поражения от «Рубина» (0:1) 6 ноября «Локомотив» имеет 11 очков после 14 туров и занимает 15-е место — в зоне прямого вылета. Команда выиграла только два матча в чемпионате, оба на выезде, и пока не одержала ни одной домашней победы.

О досрочном прекращении контракта с Галактионовым объявил председатель совета директоров клуба Юрий Нагорных. Имя нового главного тренера на момент объявления решения названо не было. Ближайшая игра железнодорожников в РПЛ запланирована на 22 ноября против «Родины».

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Михаил Галактионов
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Нижний Новгород
ФК Родина
ФК Рубин (Казань)
Андрей Федоров
Йозеф Циннбауэр
Юрий Нагорных
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 14 10 1 3 23-13 31
2
 Зенит 13 10 0 3 30-13 30
3
 Краснодар 14 7 5 2 25-18 26
4
 ЦСКА 14 7 5 2 23-16 26
5
 Спартак 13 8 2 3 25-10 26
6
 Ростов 13 5 3 5 16-17 18
7
 Рубин 14 4 6 4 14-18 18
8
 Балтика 13 4 5 4 17-14 17
9
 Оренбург 13 3 8 2 14-12 17
10
 Крылья Советов 13 3 6 4 17-20 15
11
 Ахмат 14 3 5 6 16-19 14
12
 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
13
 Родина 14 3 3 8 15-29 12
14
 Акрон 13 2 6 5 16-23 12
15
 Локомотив 14 2 5 7 16-21 11
16
 Факел 14 1 3 10 9-23 6
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30 тур
6.11 19:30 Локомотив – Рубин 0 : 1
7.11 14:00 Факел – Динамо 1 : 2
7.11 16:30 Ахмат – Родина 1 : 0
7.11 19:30 Краснодар – ЦСКА 4 : 2
8.11 14:00 Крылья Советов – Оренбург - : -
8.11 16:15 Спартак – Акрон - : -
8.11 18:30 Зенит – Ростов - : -
8.11 20:45 Балтика – Динамо Мх - : -
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Г
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Зенит

 10
Александр Соболев
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Зенит

 10
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Константин Тюкавин

Динамо

 7
П
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Педро

Зенит

 6
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Зенит

 4
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Краснодар

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 12 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

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