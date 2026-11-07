«Локомотив» в прошлый раз менял тренера по ходу РПЛ в 2022 году и стал восьмым
До ухода Михаила Галактионова «Локомотив» в последний раз менял главного тренера по ходу чемпионата осенью 2022 года.
Тогда железнодорожники начинали сезон-2022/23 под руководством Йозефа Циннбауэра. Немецкий специалист покинул клуб в октябре после неудачного старта. Временно команду возглавил Андрей Федоров, а в ноябре «Локомотив» пригласил Михаила Галактионова, работавшего до этого с «Пари Нижний Новгород».
По итогам сезона-2022/23 москвичи заняли восьмое место в РПЛ, набрав 45 очков в 30 матчах. Команда одержала 13 побед, шесть раз сыграла вничью и потерпела 11 поражений. Впоследствии при Галактионове «Локомотив» постепенно поднялся в верхнюю часть турнирной таблицы, а в сезоне-2025/26 впервые за несколько лет завоевал бронзу чемпионата.
Спустя четыре года клуб вновь расстался с тренером по ходу чемпионата, на этот раз находясь в зоне прямого вылета. После поражения от «Рубина» (0:1) 6 ноября «Локомотив» имеет 11 очков после 14 туров и занимает 15-е место — в зоне прямого вылета. Команда выиграла только два матча в чемпионате, оба на выезде, и пока не одержала ни одной домашней победы.
О досрочном прекращении контракта с Галактионовым объявил председатель совета директоров клуба Юрий Нагорных. Имя нового главного тренера на момент объявления решения названо не было. Ближайшая игра железнодорожников в РПЛ запланирована на 22 ноября против «Родины».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|14
|10
|1
|3
|23-13
|31
|
2
|Зенит
|13
|10
|0
|3
|30-13
|30
|
3
|Краснодар
|14
|7
|5
|2
|25-18
|26
|
4
|ЦСКА
|14
|7
|5
|2
|23-16
|26
|
5
|Спартак
|13
|8
|2
|3
|25-10
|26
|
6
|Ростов
|13
|5
|3
|5
|16-17
|18
|
7
|Рубин
|14
|4
|6
|4
|14-18
|18
|
8
|Балтика
|13
|4
|5
|4
|17-14
|17
|
9
|Оренбург
|13
|3
|8
|2
|14-12
|17
|
10
|Крылья Советов
|13
|3
|6
|4
|17-20
|15
|
11
|Ахмат
|14
|3
|5
|6
|16-19
|14
|
12
|Динамо Мх
|13
|4
|1
|8
|16-26
|13
|
13
|Родина
|14
|3
|3
|8
|15-29
|12
|
14
|Акрон
|13
|2
|6
|5
|16-23
|12
|
15
|Локомотив
|14
|2
|5
|7
|16-21
|11
|
16
|Факел
|14
|1
|3
|10
|9-23
|6
|6.11
|19:30
|Локомотив – Рубин
|0 : 1
|7.11
|14:00
|Факел – Динамо
|1 : 2
|7.11
|16:30
|Ахмат – Родина
|1 : 0
|7.11
|19:30
|Краснодар – ЦСКА
|4 : 2
|8.11
|14:00
|Крылья Советов – Оренбург
|- : -
|8.11
|16:15
|Спартак – Акрон
|- : -
|8.11
|18:30
|Зенит – Ростов
|- : -
|8.11
|20:45
|Балтика – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|10
|
|
Александр Соболев
Зенит
|10
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|
|
Роберту Алвес Кристиан
Краснодар
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|12
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|13
|1
|3
|
|
Илья Самошников
Рубин
|10
|1
|2