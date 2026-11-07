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Сегодня, 09:30
«Краснодар» — ЦСКА: онлайн-трансляция матча РПЛ
Игра 14-го тура чемпионата России.
«Краснодар» — ЦСКА: потери
У «Краснодара» травмирован полузащитник Никита Кривцов, а защитник Лукас Оласа и хавбек Александр Черников дисквалифицированы. ЦСКА по состоянию здоровья не помогут вратарь Игорь Акинфеев, защитники Мозес Барбоса и Милан Гайич, а также полузащитник Дмитрий Баринов.
«Краснодар» — ЦСКА: личные встречи
За последние два года команды сыграли шесть официальных матчей — три в РПЛ, два в Кубке России и один за Суперкубок страны. Минимальный перевес у ЦСКА — три победы при одной ничьей и двух поражениях. В 2026-м команды играли дважды — в марте «быки» взяли верх в результате противостояния 1/2 финала пути РПЛ Кубка России: 1:3 (в гостях) и 4:0 (дома).
ЦСКА: форма в последних турах РПЛ
Результаты красно-синих в октябре не отличаются стабильностью. Сначала ЦСКА выиграл дерби у «Родины» (3:0), потом проиграл другому столичному клубу — «Динамо» (1:3). Затем армейцы выиграли еще одно дерби у «Спартака» (2:0) и на выезде сыграли вничью с «Оренбургом» (0:0).
«Краснодар»: форма в последних турах РПЛ
«Краснодар» по-прежнему в кризисе. Команда Мурада Мусаева не побеждает в РПЛ с шестого тура, с конца августа. У «быков» были ничейные результаты в матчах с «Крыльями Советов» (2:2), «Акроном» (1:1), «Оренбургом» (0:0), «Локомотивом» (3:3) и «Балтикой» (1:1). «Краснодар» проиграл «Зениту» (2:3) и «Родине» (1:2).
Где смотреть трансляцию матча «Краснодар» — ЦСКА
Игру «Краснодара» и ЦСКА в прямом эфире покажет федеральный канал «Матч ТВ». «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.
Дата, место и время начала матча «Краснодар» — ЦСКА
Матч команд Мурада Мусаева и Дмитрия Игдисамова состоится в субботу, 7 ноября, в Краснодаре на «Ozon Арене». Стартовый свисток прозвучит в 19.30 по московскому времени.
В субботу, 7 ноября, «Краснодар» и ЦСКА сыграют в матче 14-го тура премьер-лиги.
За последние годы встречи этих команд стали одними из принципиальных в российском футболе. Обе команды борются за медали в чемпионате и часто играют в решающих стадиях кубковых турниров. Но в этом сезоне пути соперников еще не пересекались. «Краснодар» на спаде. Команда Мурада Мусаева идет на серии из семи туров без побед — пять ничьих при двух поражениях. Отставание «быков» от лидирующего «Зенита» достигло семи очков.
ЦСКА осенью очки набирает интенсивнее. В трех из четырех последних матчей РПЛ красно-синие не пропускали, но ведь было поражение в принципиальном дерби с «Динамо» (1:3). ЦСКА уступает первому месту четыре очка.
«СЭ» будет подробно следить за игрой «Краснодар» — ЦСКА. Присоединяйтесь!
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|13
|10
|0
|3
|30-13
|30
|
2
|Динамо
|13
|9
|1
|3
|21-12
|28
|
3
|ЦСКА
|13
|7
|5
|1
|21-12
|26
|
4
|Спартак
|13
|8
|2
|3
|25-10
|26
|
5
|Краснодар
|13
|6
|5
|2
|21-16
|23
|
6
|Ростов
|13
|5
|3
|5
|16-17
|18
|
7
|Рубин
|14
|4
|6
|4
|14-18
|18
|
8
|Балтика
|13
|4
|5
|4
|17-14
|17
|
9
|Оренбург
|13
|3
|8
|2
|14-12
|17
|
10
|Крылья Советов
|13
|3
|6
|4
|17-20
|15
|
11
|Динамо Мх
|13
|4
|1
|8
|16-26
|13
|
12
|Родина
|13
|3
|3
|7
|15-28
|12
|
13
|Акрон
|13
|2
|6
|5
|16-23
|12
|
14
|Ахмат
|13
|2
|5
|6
|15-19
|11
|
15
|Локомотив
|14
|2
|5
|7
|16-21
|11
|
16
|Факел
|13
|1
|3
|9
|8-21
|6
|6.11
|19:30
|Локомотив – Рубин
|0 : 1
|7.11
|14:00
|Факел – Динамо
|- : -
|7.11
|16:30
|Ахмат – Родина
|- : -
|7.11
|19:30
|Краснодар – ЦСКА
|- : -
|8.11
|14:00
|Крылья Советов – Оренбург
|- : -
|8.11
|16:15
|Спартак – Акрон
|- : -
|8.11
|18:30
|Зенит – Ростов
|- : -
|8.11
|20:45
|Балтика – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|10
|
|
Александр Соболев
Зенит
|10
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|11
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|13
|1
|3
|
|
Илья Самошников
Рубин
|10
|1
|2