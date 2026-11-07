«Краснодар» — ЦСКА: онлайн-трансляция матча РПЛ

В субботу, 7 ноября, «Краснодар» и ЦСКА сыграют в матче 14-го тура премьер-лиги.

За последние годы встречи этих команд стали одними из принципиальных в российском футболе. Обе команды борются за медали в чемпионате и часто играют в решающих стадиях кубковых турниров. Но в этом сезоне пути соперников еще не пересекались. «Краснодар» на спаде. Команда Мурада Мусаева идет на серии из семи туров без побед — пять ничьих при двух поражениях. Отставание «быков» от лидирующего «Зенита» достигло семи очков.

ЦСКА осенью очки набирает интенсивнее. В трех из четырех последних матчей РПЛ красно-синие не пропускали, но ведь было поражение в принципиальном дерби с «Динамо» (1:3). ЦСКА уступает первому месту четыре очка.

«СЭ» будет подробно следить за игрой «Краснодар» — ЦСКА. Присоединяйтесь!