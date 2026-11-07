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Краснодар — ЦСКА: прямая трансляция, где смотреть, счет и результат матча 14 тура РПЛ 7 ноября 2026

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Сегодня, 09:30

«Краснодар» — ЦСКА: онлайн-трансляция матча РПЛ

Игра 14-го тура чемпионата России.

Новое Ранее
10:00

«Краснодар» — ЦСКА: потери

У «Краснодара» травмирован полузащитник Никита Кривцов, а защитник Лукас Оласа и хавбек Александр Черников дисквалифицированы. ЦСКА по состоянию здоровья не помогут вратарь Игорь Акинфеев, защитники Мозес Барбоса и Милан Гайич, а также полузащитник Дмитрий Баринов.

9:55

«Краснодар» — ЦСКА: личные встречи

За последние два года команды сыграли шесть официальных матчей — три в РПЛ, два в Кубке России и один за Суперкубок страны. Минимальный перевес у ЦСКА — три победы при одной ничьей и двух поражениях. В 2026-м команды играли дважды — в марте «быки» взяли верх в результате противостояния 1/2 финала пути РПЛ Кубка России: 1:3 (в гостях) и 4:0 (дома).

9:50

ЦСКА: форма в последних турах РПЛ

Результаты красно-синих в октябре не отличаются стабильностью. Сначала ЦСКА выиграл дерби у «Родины» (3:0), потом проиграл другому столичному клубу — «Динамо» (1:3). Затем армейцы выиграли еще одно дерби у «Спартака» (2:0) и на выезде сыграли вничью с «Оренбургом» (0:0).

9:45

«Краснодар»: форма в последних турах РПЛ

«Краснодар» по-прежнему в кризисе. Команда Мурада Мусаева не побеждает в РПЛ с шестого тура, с конца августа. У «быков» были ничейные результаты в матчах с «Крыльями Советов» (2:2), «Акроном» (1:1), «Оренбургом» (0:0), «Локомотивом» (3:3) и «Балтикой» (1:1). «Краснодар» проиграл «Зениту» (2:3) и «Родине» (1:2).

9:40

Где смотреть трансляцию матча «Краснодар» — ЦСКА

Игру «Краснодара» и ЦСКА в прямом эфире покажет федеральный канал «Матч ТВ». «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.

9:35

Дата, место и время начала матча «Краснодар» — ЦСКА

Матч команд Мурада Мусаева и Дмитрия Игдисамова состоится в субботу, 7 ноября, в Краснодаре на «Ozon Арене». Стартовый свисток прозвучит в 19.30 по московскому времени.

9:30

7 ноября «Краснодар» и ЦСКА сыграют в матче 14-го тура РПЛ.

Чемпионат России. Премьер-лига. 14-й тур.
07 ноября, 19:30. Ozon Арена (Краснодар)
Краснодар
ЦСКА

9:30

В субботу, 7 ноября, «Краснодар» и ЦСКА сыграют в матче 14-го тура премьер-лиги.

За последние годы встречи этих команд стали одними из принципиальных в российском футболе. Обе команды борются за медали в чемпионате и часто играют в решающих стадиях кубковых турниров. Но в этом сезоне пути соперников еще не пересекались. «Краснодар» на спаде. Команда Мурада Мусаева идет на серии из семи туров без побед — пять ничьих при двух поражениях. Отставание «быков» от лидирующего «Зенита» достигло семи очков.

ЦСКА осенью очки набирает интенсивнее. В трех из четырех последних матчей РПЛ красно-синие не пропускали, но ведь было поражение в принципиальном дерби с «Динамо» (1:3). ЦСКА уступает первому месту четыре очка.

«СЭ» будет подробно следить за игрой «Краснодар» — ЦСКА. Присоединяйтесь!

Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 0 3 30-13 30
2
 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
3
 ЦСКА 13 7 5 1 21-12 26
4
 Спартак 13 8 2 3 25-10 26
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Ростов 13 5 3 5 16-17 18
7
 Рубин 14 4 6 4 14-18 18
8
 Балтика 13 4 5 4 17-14 17
9
 Оренбург 13 3 8 2 14-12 17
10
 Крылья Советов 13 3 6 4 17-20 15
11
 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 13 2 6 5 16-23 12
14
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
15
 Локомотив 14 2 5 7 16-21 11
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
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6 тур
7 тур
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10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
6.11 19:30 Локомотив – Рубин 0 : 1
7.11 14:00 Факел – Динамо - : -
7.11 16:30 Ахмат – Родина - : -
7.11 19:30 Краснодар – ЦСКА - : -
8.11 14:00 Крылья Советов – Оренбург - : -
8.11 16:15 Спартак – Акрон - : -
8.11 18:30 Зенит – Ростов - : -
8.11 20:45 Балтика – Динамо Мх - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 10
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 11 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 13 1 3
Илья Самошников
Илья Самошников

Рубин

 10 1 2
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