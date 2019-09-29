Стали известны стартовые составы «Краснодара» и «Арсенала» на матч 11-го тура чемпионата России, информирует официальный сайт РПЛ. Встреча пройдет в Краснодаре сегодня, 29 сентября, начало — в 19.00 (мск).

Стартовый состав «Краснодара»: Сафонов — Петров, Мартынович, Фьолусон, Рамирес — Стоцкий, Олссон, Вилена — Сулейманов, Берг, Ари.

Запасные: Адамов, Крицюк, Скопинцев, Камболов, Фернандеш, Уткин, Кайю, Намли.

Стартовый состав «Арсенала»: Левашов — Бауэр, Григалава, Беляев, Альварес — Ломовицкий, Горбатенко, Ткачев, Лесовой, Констадинов — Кангва.

Запасные: Нигматуллин, Комбаров, Хагуш, Денисов, Довбня, Володько , Берхамов, Банда, Кангва, Луценко, Аджоев, Тудорие.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Краснодар» — «Арсенал».

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