«Краснодар» — «Арсенал»: правильно ли назначен пенальти в пользу «быков»?
22:48
На 83-й минуте матча 4-го тура Тинькофф чемпионата России «Краснодар» — «Арсенал» арбитр Павел Шадыханов занял правильную позицию, заметил, что Евгений Марков сыграл в мяч рукой, и принял верное решение, назначив 11-метровый удар в ворота тульской команды. В том эпизоде после прострела Магомеда-Шапи Сулейманова игрок гостей выставил руки — в результате произошел контакт с мячом.
15 августа. «Краснодар» — «Арсенал» — 3:2.
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