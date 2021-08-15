На 83-й минуте матча 4-го тура Тинькофф чемпионата России «Краснодар» — «Арсенал» арбитр Павел Шадыханов занял правильную позицию, заметил, что Евгений Марков сыграл в мяч рукой, и принял верное решение, назначив 11-метровый удар в ворота тульской команды. В том эпизоде после прострела Магомеда-Шапи Сулейманова игрок гостей выставил руки — в результате произошел контакт с мячом.

15 августа. «Краснодар» — «Арсенал» — 3:2.