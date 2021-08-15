Смолов: «Локомотив» стал сильнее как коллектив"

Нападающий «Локомотива» Федор Смолов подвел итоги матча 4-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита» (1:1).

— У меня двоякое впечатление от матча. Достаточное количество времени играли в большинстве, — цитирует Смолова сайт «Локомотива». — Нам нужно было стараться забить гол, что логично. Тем более, мы играли дома. Но пропустили необязательную контратаку, которая привела к пенальти в наши ворота. По тому, как складывалась игра, когда даже проигрывали сопернику вдесятером, хорошо, что удалось сравнять.

— Как в идеале должен был играть «Локомотив»? «Зенит» стал всем составом около совей штрафной. За счёт чего надо было обыгрывать соперника?

— Любая команда, которая играет в меньшинстве, действует более компактно и играет низко, стараясь не пропустить. Когда у одной из команд преимущество в одного игрока — это много. «Зенит», оставшись в меньшинстве, стал более мобилен и собран. Думаю, что нам надо было пробовать больше через фланги их «вскрывать», с помощью навесов и подач.

— Когда вы шли пробивать пенальти — заранее планировали куда бить или знали, как играет Кержаков?

— На самом деле от себя отталкивался. Потому что мы на тренировках пенальти отрабатываем. Поэтому заранее готовился и знал, куда буду бить.

— У «Локомотива» серия из четырёх матчей в РПЛ, когда команда первой пропускает, но ей удаётся отыграться. Это характер, воля? Может, вы не обращаете внимания, что уступаете в счёте? Или что-то включается внутри и вы вместе начинаете чувствуете себя мощнее и сильнее?

— Никто не хочет проигрывать. Но вы действительно правы, что раньше, когда «Локомотив» первым пропускал, практически не одерживал волевые победы. На моей памяти был только матч с «Оренбургом», здесь же, когда мы уступали и победили (8 декабря 2018 года — прим. ФК «Локомотив»). Сейчас эти результаты говорят о том, что мы стали сильнее как коллектив. Все бьются друг за друга. Никто не хочет уступать, команда не сдаётся до последнего.

— За этот «Локомотив» хочется болеть.

— Спасибо!