«Краснодар»: Ахметов активировал опцию и расторг контракт с клубом

Полузащитник Ильзат Ахметов активировал опцию в контракте с «Краснодаром» и расторг соглашение с клубом, сообщает пресс-служба «быков».

Информируется, что «Краснодар» получит финансовую компенсацию.

Ранее «Зенит» объявил о подписании с Ахметовым контракта до конца сезона-2025/26 с опцией продления еще на сезон.

26-летний футболист играл за «Краснодар» с 2022 года. Он провел за клуб 61 матч, забил 7 голов и отдал 7 результативных передач.