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Сегодня, 17:48

Ташуев не считает, что уровень РПЛ упал

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный тренер «Факела» Сергей Ташуев заявил, что российским болельщикам не хватает драйва в отсутствие еврокубков, а также оценил уровень РПЛ по итогам 2023 года.

«Без официальных игр клубов и сборной у болельщиков не хватает драйва. Отсутствие международных стартов — это большой минус. Чемпионат России проходит на очень инверсном и довольно хорошем уровне. Не скажу, что уровень нашего чемпионата упал. В любой стране национальной чемпионат — самый главный турнир. Проходит на нормальном уровне, с борьбой, хорошими командами и специалистами. Для болельщиков отсутствие международных стартов — большая потеря. Но что мы можем поделать, надеемся, скоро все станет нормально», — приводит слова Ташуева Metaratings.ru.

Российские команды отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с 2022 года.

Источник: https://metaratings.ru/news/trener-fakela-tashuev-ne-skazhu-chto-uroven-rpl-upal-322176/
Футбол
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
Сергей Ташуев
УЕФА
ФИФА
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Локомотив

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