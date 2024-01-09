Баранник заявил, что талант Ахметова давно угас

Бывший тренер-селекционер «Зенита» и «Локомотива» Дмитрий Баранник высказался о возможном трансфере 26-летнего центрального полузащитника Ильзата Ахметова из «Краснодара» в петербургский клуб.

«Думаю, если бы он нужен был «Краснодару», то его бы оставили и они бы его сейчас не отдали. Значит, для обоих клубов это выгодная сделка. Я не понимаю этого приобретения. Он не является какой-то суперзвездой. Когда он только начинал в ЦСКА, я за ним следил. За его игрой было интересно наблюдать: был молодой и перспективный. Но, как у многих наших молодых футболистов, его талант давно угас. Возможно, какая-то необходимость в нем есть. Но мне теперь непонятно, для чего существует академия «Зенита»? Можно оттуда молодого игрока взять. Может ли Ахметов повторить судьбу Бакаева? Да, не понимаю этот трансфер. Если бы «Зенит» купил Пиняева, то я бы понял», — приводит слова Баранника Legalbet.

Ранее сообщалось, что Ахметов близок к завершению перехода в «Зенит».

Ахметов выступает за «Краснодар» с 2022 года. В текущем сезоне он провел 21 матч за «быков», забил 3 мяча и сделал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает его в 3 миллиона евро.