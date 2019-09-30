Крал выложил милое фото. Фанаты начали его гнобить
30 сентября 2019, 23:42
Полузащитник «Спартака» Алекс Крал выложил в Instagram фото, где он запечатлен на прогулке с подругой.
В комментариях под фотографиями болельщики начали упрекать футболиста, что он прохлаждается вместо того, чтобы тренироваться.
roman_pi83: «Играть когда будете? Мне бы пока было стыдно фотки выкладывать».
romabasmanov: «Иди тренируйся, проиграли 4 матча подряд ходит радуется».
Напомним, что «Спартак» потерпел четыре поражения подряд в чемпионате России. После последней неудачи в матче 11-го тура против «Оренбурга» (1:2) пост главного тренера москвичей покинул Олег Кононов.
Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр
Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 11-й тур. «Локомотив» — «Зенит» и другие матчи